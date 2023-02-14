РФ стягує до кордонів з Україною літаки для підтримки нового наступу, - FT

Це свідчить про те, що РФ готується кинути у війну свої літаки та вертольоти, щоб підтримати наземний наступ, що захлинається.

За словами західних офіційних осіб, страх перед повітряною війною в Україні спонукав союзників зробити пріоритетом швидку доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів до Києва, щоб відреагувати на зміну підходу РФ.

Розвіддані, передані союзникам по НАТО, показують, що Росія накопичує літаки та вертольоти неподалік кордону з Україною, за словами двох офіційних осіб, поінформованих про її утримання. У вівторок міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися.

"Він дуже ясно дав зрозуміти, що в нас мало часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що вони мають досить специфічні потреби", - висловив іншу думку високопосадовець адміністрації США.

За його словами, російські сухопутні сили досить виснажені, тож це найкращий показник того, що вони перетворять наступ на повітряний бій.

Зазначимо, сьогодні ввечері на прес-конференції за підсумками "Рамштайну" глава Пентагону заявив, що США не бачать можливостей для масової повітряної атаки з боку РФ. Також Остін заявив, що Росія масово не ввела в Україну свою авіацію, оскільки ППО Збройних сил була дуже ефективною.