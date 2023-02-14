Провела величезну роботу. Глава Пентагону похвалив сили ППО України
Україна провела величезну роботу над удосконаленням сил протиповітряної оборони та перехоплює більшості ракет та безпілотників, які запускають російські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на брифінгу.
"Україна провела величезну роботу по перехопленню більшості ракет та дронів, які випускали по Україні", - сказав він
Міністр оборони США також додав, що Росія масово не ввела в Україну свою авіацію, оскільки ППО Збройних сил була дуже ефективною.
"Що стосується того, чи Росія готує якусь масову атаку з повітря, то ми не бачимо цього. Ми бачимо, що в Росії є досить багато літаків. Тому нам треба зробити все від нас залежне, щоб Україна отримала не тільки якнайбільше ППО, але й все можливе від нас. Ми надали Patriot, Iris-T, Samp-T, але цього недостатньо, ми будемо далі проштовхувати це вперед, бо ця загроза залишається", - сказав глава Пентагону.
За словами Остіна, багато країн, зокрема США, доклали зусилля, щоб системи прибули якнайшвидше в Україну, щоб у неї була інтегрована протиракетна та протиповітряна оборона.
Нагадаємо, в Італії підтвердили намір передати Україні системи ППО SAMP-T разом із Францією. Військові вже вирушили на навчання і мають повернутися в Україну разом із системами ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.