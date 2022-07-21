РФ стягивает под Астрахань дефицитные ракеты Х-47: что это может означать для Украины

Российские оккупанты разместили на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова, который находится в Ахтубинске Астраханской области не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Такая концентрация ракет этого типа может говорить о том, что россияне могут их использовать для нанесения ударов по некоторым важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что всего на вооружении ВКС находится около 40 Х-47. Их использование, как добавляют в Страткоме, может свидетельствовать об ограниченном ракетном ресурсе РФ.

"За весь период войны эти ракеты использовались для удара по территории Украины только один раз. Если пойдут применение, это будет показательно, насколько их ресурс сжат", - добавляют в ведомстве.