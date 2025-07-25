Боялася згадувати Україну: з тимчасово окупованих територій врятували ще кількох дітей
З тимчасово окупованих російською армією територій в Україну вдалось повернути ще одну групу дітей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Як розповів Єрмак, вдалось повернути 13-річну дівчинку, якій забороняли говорити українською в школі. А також хлопчика, якого вивезли в Росію, однак його мама змогла забрати дитину попри численні перешкоди.
Окрім цього повернули підлітка, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду. І дитину, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.
"Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі", - написав Єрмак.
Повернення дітей з окупації
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій.
Зокрема, ми писали, що СБУ встановила обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до Росії, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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