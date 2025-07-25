ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Боялася згадувати Україну: з тимчасово окупованих територій врятували ще кількох дітей

П'ятниця 25 липня 2025 16:11
UA EN RU
Боялася згадувати Україну: з тимчасово окупованих територій врятували ще кількох дітей Ілюстративне фото: з окупованих територій врятували групу дітей (t me mvs_ukraine)
Автор: Наталія Кава

З тимчасово окупованих російською армією територій в Україну вдалось повернути ще одну групу дітей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як розповів Єрмак, вдалось повернути 13-річну дівчинку, якій забороняли говорити українською в школі. А також хлопчика, якого вивезли в Росію, однак його мама змогла забрати дитину попри численні перешкоди.

Окрім цього повернули підлітка, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду. І дитину, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.

"Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі", - написав Єрмак.

Повернення дітей з окупації

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Зокрема, ми писали, що СБУ встановила обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до Росії, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанція Війна в Україні Діти
Новини
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті