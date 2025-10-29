Тихий фронт: Spiegel розповів, як Росія будує підводну "стіну" для захисту Арктики

Видання, посилаючись на The Washington post та інші ЗМІ, пише, що Москва використовує для цього, зокрема, обладнання західного виробництва, включно з підводними антенами і безпілотниками.

РФ назвала систему стеження "Гармонія"

Система, якій у Москві дали назву "Гармонія", активна в Баренцевому морі і, згідно з даними журналістських розслідувань, не обмежується тільки цим регіоном.

Зокрема, на місці аварії порома "Естонія" в Балтійському морі Росія могла встановити сенсори для раннього виявлення підводних човнів, незважаючи на заборону пірнання в пам'ять про жертв трагедії 1994 року.

Експерти вважають, що РФ у такий спосіб намагається зміцнити оборону своїх арктичних баз і ядерних підводних човнів, а також створити "невидимий пояс" із сенсорів між Мурманськом, архіпелагами "Нова Земля" і "Земля Франца-Йосипа".

Вважається, що це ускладнить проникнення субмарин НАТО в регіон і забезпечить Росії перевагу у виявленні цілей.

За словами військового аналітика Алессіо Паталано з King's College London, проєкт переслідує насамперед оборонні цілі - захист ядерного потенціалу і портів у разі війни, хоча може бути використаний і для наступальних операцій.

Журналісти зазначають, що такі розробки велися не один рік: контракти на закупівлю західних систем гідроакустичного спостереження Росія укладала ще у 2015 році - незабаром після окупації Криму і задовго до нинішнього загострення відносин із НАТО.