Тихий фронт: Spiegel розповів, як Росія будує підводну "стіну" для захисту Арктики

Росія розгорнула мережу підводних сенсорних установок в Арктиці та Балтійському морі, щоб стежити за іноземними підводними човнами і захищати свій флот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Видання, посилаючись на The Washington post та інші ЗМІ, пише, що Москва використовує для цього, зокрема, обладнання західного виробництва, включно з підводними антенами і безпілотниками.
Система, якій у Москві дали назву "Гармонія", активна в Баренцевому морі і, згідно з даними журналістських розслідувань, не обмежується тільки цим регіоном.
Зокрема, на місці аварії порома "Естонія" в Балтійському морі Росія могла встановити сенсори для раннього виявлення підводних човнів, незважаючи на заборону пірнання в пам'ять про жертв трагедії 1994 року.
Експерти вважають, що РФ у такий спосіб намагається зміцнити оборону своїх арктичних баз і ядерних підводних човнів, а також створити "невидимий пояс" із сенсорів між Мурманськом, архіпелагами "Нова Земля" і "Земля Франца-Йосипа".
Вважається, що це ускладнить проникнення субмарин НАТО в регіон і забезпечить Росії перевагу у виявленні цілей.
За словами військового аналітика Алессіо Паталано з King's College London, проєкт переслідує насамперед оборонні цілі - захист ядерного потенціалу і портів у разі війни, хоча може бути використаний і для наступальних операцій.
Журналісти зазначають, що такі розробки велися не один рік: контракти на закупівлю західних систем гідроакустичного спостереження Росія укладала ще у 2015 році - незабаром після окупації Криму і задовго до нинішнього загострення відносин із НАТО.
Нагадаємо, днями Велика Британія заявила про зростання активності російських підводних човнів до рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Королівства Джон Гілі звернувся з цього приводу до Кремля.
Гілі заявив, що це свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка впливає на всю Європу, а не тільки на Україну.
Також РБК-Україна писало, що 9 жовтня біля берегів Франції сплив російський підводний корабель. У відповідь на інцидент Альянс заявив про готовність захищатися.