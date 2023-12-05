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РФ створила аналог СМЕРШУ на окупованих територіях для пошуку шпигунів, - ЗМІ

Фото: з українським підпіллям в окупації боротимуться відновлені загони СМЕРШу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники поновили каральні загони СМЕРШу - організації, що боролася зі шпигунами на радянських територіях під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Відтепер загони окупантів та колаборантів будуть займатися пошуком проукраїнськи налаштованого населення в окупованих районах Херсонської та Запорізької, а також північних районах Донецької та Луганської областей.

Видання зазначає, що попри загрозу посилення терору і викриття, українське підпілля на тимчасово окупованих територіях активне і завдає росіянам клопотів.

"Натомість в офіційних заявах і повідомленнях пропагандистських медіа, СМЕРШ у 2023 році позиціонується як повернення до давно забутих цінних традицій. Один із російських телеканалів навіть знайшов учасницю одного з таких загонів 1940-х років. Вона розповіла, як їх навчали знешкоджувати цінні документи - розірвати на шматочки й, ретельно прожувавши, проковтнути", - пише Newsweek.

Організація СМЕРШ, що розшифровується як "смерть шпигунам", діяла на території СРСР з 1943 по 1946 роки та вирізнялася особливою жорстокістю поводження з підозрюваними у шпигунстві. Через тортури "смершівців" пройшли тисячі людей. Багато з них були вбиті, зокрема і члени самого угруповання, яких запідозрили у нелояльності до радянського режиму.

Боротьба з проукраїнським підпіллям на окупованих територіях

Нещодавно у Криму ФСБ РФ створила мережу ресурсів для доносів. "Найпопулярнішим" серед них є "Кримський СМЕРШ". Крім того, формується так звана база "неблагонадійних осіб" під назвою "АІС екстремист".

Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники масово розміщують відеокамери, а також викрадають цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Крім того, окупанти знайшли новий спосіб, як знищити проукраїнське підпілля у Запорізькій області.

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Війна Росії проти України