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РФ создала аналог СМЕРШа на оккупированных территориях для поиска шпионов, - СМИ

Фото: украинскому подполью в оккупации будут противостоять восстановленные отряды СМЕРШа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики возобновили карательные отряды СМЕРШа - организации, которая боролась со шпионами на советских территориях во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Отныне отряды оккупантов и коллаборантов будут заниматься поиском проукраински настроенного населения в оккупированных районах Херсонской и Запорожской, а также северных районах Донецкой и Луганской областей.

Издание отмечает, что несмотря на угрозу усиления террора и разоблачения, украинское подполье на временно оккупированных территориях активно и приносит россиянам хлопоты.

"Впрочем в официальных заявлениях и сообщениях пропагандистских медиа, СМЕРШ в 2023 году позиционируется как возвращение к давно забытым ценным традициям. Один из российских телеканалов даже нашел участницу одного из таких отрядов 1940-х годов. Она рассказала, как их учили обезвреживать ценные документы - разорвать на кусочки и, тщательно прожевав, проглотить", - пишет Newsweek.

Организация СМЕРШ расшифровывается как "смерть шпионам". Она действовала на территории СССР с 1943 по 1946 годы и отличалась особой жестокостью обращения с подозреваемыми в шпионаже. Через пытки "смершевцев" прошли тысячи людей. Многие из них были убиты, в том числе и члены самой группировки, которых заподозрили в нелояльности к советскому режиму.

Борьба с проукраинским подпольем на оккупированных территориях

Недавно в Крыму ФСБ РФ создала сеть ресурсов для доносов. Самым "популярным" среди них является "Крымский СМЕРШ". Кроме того, формируется так называемая база "неблагонадежных лиц" под названием "АИС экстремист".

Тем временем во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики массово размещают видеокамеры, а также похищают гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Кроме того, оккупанты нашли новый способ, как уничтожить проукраинское подполье в Запорожской области.

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