Окупанти шукають підпілля у Криму, формують "чорний список", - ЦНС

В Криму під егідою ФСБ РФ було створено мережу ресурсів для доносів - "найпопулярніший" серед них "Кримський Смерш". Також створюється так звана база "неблагонадійних осіб" - "АІС екстремист".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Спецслужбісти РФ заохочують знаходити й викривати "порушників" тож на півострові запанувала атмосфера 1937 року. Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв чи прослуховування української музики", - йдеться в повідомленні.

Тому ЦНС закликає повідомляти про такі випадки порушення громадянських прав та свобод на тимчасово окупованих територіях.

Хто під підозрою:

мешканці Криму, що мають родичів на території вільної України;

колишні військовослужбовці та співробітники Збройних сил України та силових відомств;

особи, що обіймали посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування до окупації півострова у 2014 році.

"Окремо ворог виділяє кримськотатарську спільноту. Подібно до того як за сталінських часів окупант визначає усю національну спільноту як "народ-зрадник" та постійно здійснює рейди у районах компактного проживання корінного народу Криму", - зазначають спеціалісти.

"Чорний список"

Крім цього, росіяни розширюють штат співробітників так званого "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э"), зокрема залучаючи цивільних сексотів.

"Основне їх завдання це виявлення “неблагонадійних осіб” та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", - додали в ЦНС.

У взаємодії з "Роскомнадзором" вони блокують інформаційні ресурси, на яких публікується невигідна Кремлю інформація.

"Також співробітники даного Центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури", - додали в Центрі.

Зараз відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.