РФ стверджує про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську, але це малоймовірно: в ЗМІ пояснили чому

На відео можна побачити, як у Вовчанськ прилітає об'єкт, який зрештою спричиняє величезний вибух. Під відеороликом стверджувалось, що це перше застосування Росією ОДАБ-9000 - найпотужнішого термобаричного боєприпасу, який є у ворога. Втім, останнє є малоймовірним, оскільки боєприпас є експериментальним та застосувався лише один раз - у 2007-му під час випробувань.

Кадри з випробувань стали основою для сюжету пропаганди. Зокрема у ворога тоді стверджували, що ОДАБ-9000 є, нібито, потужнішим за американську GBU-43/B MOAB - Massive Ordnance Air Blast

"Водночас GBU-43/B є фугасною авіаційною бомбою для знищення складних укріплених районів, наприклад укриттів у печерах та має вагу 9,85 тонни, то російський є термобаричним боєприпасом з неоголошеною вагою. А назва ОДАБ-9000, яка має вказувати на вагу, з'явилась значно пізніше і можливо є вигадкою пропагандистів", - додає Defense Express.

Використання терористами ОДАБ-9000, як й згадувалось вище, сумнівне. Боєприпас, згідно з його конструкцією, скидається безпосередньо над ціллю, а носієм є Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Відповідний сценарій означав би, що Росія 100% втратила б свій бомбардувальник.

Зокрема на відео можна побачити й те, що мова йде, ймовірно, про плануючий боєприпас, скоріш за все УМПК, який в Росії виготовляють для авіаційних бомб у калібрі 1500 та 3000 кілограмів.