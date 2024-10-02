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РФ стверджує про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську, але це малоймовірно: в ЗМІ пояснили чому

Фото: РФ стверджує про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську, але це малоймовірно (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Мережею шириться відео із ударом, як стверджується, нібито, ОДАБ-9000 по Вовчанську. Втім, це, можливо, чергова ворожа брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

На відео можна побачити, як у Вовчанськ прилітає об'єкт, який зрештою спричиняє величезний вибух. Під відеороликом стверджувалось, що це перше застосування Росією ОДАБ-9000 - найпотужнішого термобаричного боєприпасу, який є у ворога. Втім, останнє є малоймовірним, оскільки боєприпас є експериментальним та застосувався лише один раз - у 2007-му під час випробувань. 

Кадри з випробувань стали основою для сюжету пропаганди. Зокрема у ворога тоді стверджували, що ОДАБ-9000 є, нібито, потужнішим за американську GBU-43/B MOAB - Massive Ordnance Air Blast

"Водночас GBU-43/B є фугасною авіаційною бомбою для знищення складних укріплених районів, наприклад укриттів у печерах та має вагу 9,85 тонни, то російський є термобаричним боєприпасом з неоголошеною вагою. А назва ОДАБ-9000, яка має вказувати на вагу, з'явилась значно пізніше і можливо є вигадкою пропагандистів", - додає Defense Express. 

Використання терористами ОДАБ-9000, як й згадувалось вище, сумнівне. Боєприпас, згідно з його конструкцією, скидається безпосередньо над ціллю, а носієм є Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Відповідний сценарій означав би, що Росія 100% втратила б свій бомбардувальник

Зокрема на відео можна побачити й те, що мова йде, ймовірно, про плануючий боєприпас, скоріш за все УМПК, який в Росії виготовляють для авіаційних бомб у калібрі 1500 та 3000 кілограмів. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у серпні Росія застосувала нові авіабомби під час обстрілу Сумської області.

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