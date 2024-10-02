РФ утверждает об ударе ОДАБ-9000 по Волчанску, но это маловероятно: в СМИ объяснили почему

На видео можно увидеть, как в Волчанск прилетает объект, который в конце концов вызывает огромный взрыв. Под видеороликом утверждалось, что это первое применение Россией ОДАБ-9000 - самого мощного термобарического боеприпаса, который есть у врага. Впрочем, последнее маловероятно, поскольку боеприпас является экспериментальным и применялся только один раз - в 2007-м во время испытаний.

Кадры с испытаний стали основой для сюжета пропаганды. В частности у врага тогда утверждали, что ОДАБ-9000 является, якобы, мощнее американской GBU-43/B MOAB - Massive Ordnance Air Blast

"В то же время GBU-43/B является фугасной авиационной бомбой для уничтожения сложных укрепленных районов, например укрытий в пещерах и имеет вес 9,85 тонны, то российский является термобарическим боеприпасом с необъявленным весом. А название ОДАБ-9000, которое должно указывать на вес, появилось значительно позже и возможно является выдумкой пропагандистов", - добавляет Defense Express.

Использование террористами ОДАБ-9000, как и упоминалось выше, сомнительно. Боеприпас, согласно его конструкции, сбрасывается непосредственно над целью, а носителем является Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Соответствующий сценарий означал бы, что Россия 100% потеряла бы свой бомбардировщик.

В частности, на видео можно увидеть и то, что речь идет, вероятно, о планирующем боеприпасе, скорее всего УМПК, который в России изготавливают для авиационных бомб в калибре 1500 и 3000 килограммов.