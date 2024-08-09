ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни застосували нові авіабомби для ударів по Сумській області: у чому їхня особливість

П'ятниця 09 серпня 2024 23:03
UA EN RU
Росіяни застосували нові авіабомби для ударів по Сумській області: у чому їхня особливість Ілюстративне фото: росіяни запустили по Сумській області нові авіабомби (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 9 серпня, застосовували для ударів по території Сумської області нові авіабомби. Вони мають більш далекий радіус дії, ніж звичайні КАБи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Він розповів, що сьогодні з 7:30 ранку ворог запустив 24 авіабомби по Сумській області, але є зміни в боєприпасах, які він використовує.

"Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали ударів по населених пунктах та об'єктах інфраструктури, зараз з'явилися нові плануючі боєприпаси. Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше" , – зазначив чиновник.

За його словами, загалом сьогодні росіяни випустили 11 таких нових бомб по території Сумської області.

Артюх уточнив, що способи боротьби з подібним озброєнням таке саме, як і у випадку з КАБами, - насамперед необхідно збивати літаки-носії. Також можливе застосування засобів радіоелектронної боротьби, які є на озброєнні у ЗСУ.

Що передувало

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що російські окупанти почали застосовувати для ударів по Харкову авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.

Такі бомби запустили з бомбардувальників Су-34, вони пролетіли відстань близько 65 кілометрів, перш ніж досягти цілі.

За кілька днів удар по місту такими авіабомбами повторився.

Також подібні бомби ворог застосовував і для ударів Донецької області.

На думку експертів, росіяни били по Харкову рідкісною версією ФАБ-500Т, яка може летіти далі, ніж стандартна. Більш детально про таке озброєння - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Авіаудари Війна в Україні
NEWS
РФ знімає війська для захисту Курська: як це вплине на ситуацію на фронті
РФ знімає війська для захисту Курська: як це вплине на ситуацію на фронті
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців