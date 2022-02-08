UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров, - Боррель

Автор: Валерия Полищук

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сейчас мир стоит на пороге полномасштабной войны. Однако, он считает, что Россия оказывает давления, чтобы обсудить с Киевом безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", - заявил Боррель.

При этом он добавил, что не считает, что Россия вторгнется в Украину.

"Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны наподобие Второй мировой. Не думаю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский союз в 1941 году", - заявил Боррель.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины оценил возможность эскалации со стороны России.

Кроме того, Минобороны считает обстрел Киева маловероятным.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВторжение России в Украину