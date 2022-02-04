Минобороны считает обстрел Киева маловероятным: "Никто не пойдет на апокалиптический способ"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает бомбардировки Киева и других украинских городов в случае вторжения России маловероятными. По ее словам, никто не пойдет на апокалиптический способ уничтожения европейской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Анны Маляр в эфире телеканала "24 канал".

Представитель Минобороны отметила, что в случае боевых действий ни один украинский город не застрахован от обстрелов и бомбардировок. Однако, по ее словам, захват территории другой страны с уничтожением инфраструктуры не имеет смысла.

"Сегодня дешевле и проще захватывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами", - добавила Маляр.

Она напомнила, что Киев и другие украинские города-миллионники - это не только взрослые, но и дети. Только в столице Украины проживает около миллиона детей.

"Никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить европейскую столицу", - подчеркнула замминистра.