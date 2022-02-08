РФ прагне чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що зараз світ стоїть на порозі повномасштабної війни. Однак, він вважає, що Росія чинить тиск, щоб обговорити з Києвом безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція .

"Для Росії важлива не Україна. Для Росії важлива архітектура безпеки в Європі. Архітектура, яку поставили під сумнів. Ми вважаємо, що Росія прагне чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів про систему безпеки в Європі, яка зараз поставлена під сумнів", - заявив Боррель.

При цьому він додав, що не вважає, що Росія вторгнеться в Україну.

"Я б не сказав, що ми стоїмо на порозі повномасштабної війни на зразок Другої світової. Не думаю, що Росія вторгнеться в Україну - як Гітлер вторгся в Радянський союз в 1941 році", - заявив Боррель.