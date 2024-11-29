РФ спробує суттєво посилити інтенсивність боїв перед інавгурацією Трампа, - командир РУБпАК "Фаворит"

Інтенсивність бойових дій та атак противника зростає щодня і ймовірно так триватиме до інавгурації президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар засновника і командира роти ударних БпЛА "Фаворит" Дениса Перча.

"Ми фіксуємо значне збільшення кількості атак і спроб ворога прорвати нашу оборону. Противник концентрує сили та засоби. Найімовірніше, до інавгурації президента США нас очікують найжорсткіші бої за всю війну. Росія намагатиметься окупувати якомога більше наших територій, щоб посилити свою переговорну позицію на можливих переговорах, запланованих Дональдом Трампом", - зазначив Денис Перч.

Водночас командир наголосив, що втрати ворога значно зросли, але це супроводжується пропорційним збільшенням витрат української армії на боєприпаси та ресурси.

"Я впевнений, що США під керівництвом Трампа, не бачать іншого результату, крім нашої перемоги. Наша позиція щодо миру через капітуляцію незмінна. Ми готові тримати оборону до перемоги. Економічна криза в Росії, втрати серед їхнього населення та жорстка позиція міжнародної спільноти мають принести результати найближчим часом", - додав Перч.

Він також звернув увагу на гостру потребу у додаткових ресурсах, адже напруга на лінії фронту постійно зростає.

"Нам не вистачає людського ресурсу. Шкода, що на третьому році війни у багатьох цивільних досі немає мотивації захищати свій дім. Водночас у війську є достатньо мотивованих ідейних колективів, які тримають найважчі ділянки фронту", - підсумував командир.

Втрати РФ в Україні

За добу, 28 листопада, українські військові ліквідували 2030 окупантів. За останній час це рекорд за кількістю вбитих росіян.

Додамо, що за тиждень, з 17 по 24 листопада, ЗСУ знищили майже 10 тисяч окупантів. Також вдалося "відмінусувати" понад 200 артсистем.

А з 10 по 17 листопада, ЗСУ знищили 11 990 окупантів. Також вдалося "приземлити" 355 дронів.