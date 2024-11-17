ua en ru
Нд, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові ліквідували майже 12 тисяч росіян за тиждень

Україна, Неділя 17 листопада 2024 14:33
UA EN RU
Українські військові ліквідували майже 12 тисяч росіян за тиждень Фото: названо втрати РФ в Україні за тиждень з 10 по 17 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 10 по 17 листопада, ЗСУ знищили 11990 окупантів. Також вдалось "приземлити" 355 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"За тиждень з 10 по 17 листопада втрати противника склали близько 11990 осіб особового складу та 1731 одиниця озброєння та військової техніки", - розповів він.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити:

  • 101 танк;
  • 295 бойових броньованих машин;
  • 276 артилерійських систем;
  • 7 РСЗВ;
  • 3 установки ППО;
  • 638 одиниць автотехніки;
  • 49 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили 7 ворожих ракет та 355 БПЛА.

Ситуація на фронті

На вечір 16 листопада на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Російські окупанти зосереджують свої основні наступальні зусилля на Покровському та Курахівському напрямах, і ситуація там досі напружена.

Як уже вранці 17 листопада констатували у звіті Інституту вивчення війни, російські окупанти просунулися поблизу Сватового, Кремінної, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Експерти не фіксують підтвердження нібито підготовки загарбників до наступу у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу