Українські військові ліквідували майже 12 тисяч росіян за тиждень
За тиждень, з 10 по 17 листопада, ЗСУ знищили 11990 окупантів. Також вдалось "приземлити" 355 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
"За тиждень з 10 по 17 листопада втрати противника склали близько 11990 осіб особового складу та 1731 одиниця озброєння та військової техніки", - розповів він.
Крім того, ЗСУ вдалося знищити:
- 101 танк;
- 295 бойових броньованих машин;
- 276 артилерійських систем;
- 7 РСЗВ;
- 3 установки ППО;
- 638 одиниць автотехніки;
- 49 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські військові знищили 7 ворожих ракет та 355 БПЛА.
Ситуація на фронті
На вечір 16 листопада на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Російські окупанти зосереджують свої основні наступальні зусилля на Покровському та Курахівському напрямах, і ситуація там досі напружена.
Як уже вранці 17 листопада констатували у звіті Інституту вивчення війни, російські окупанти просунулися поблизу Сватового, Кремінної, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Експерти не фіксують підтвердження нібито підготовки загарбників до наступу у Запорізькій області.
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