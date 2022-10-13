РФ у спробі уникнути звинувачень у тероризмі запустила нову операцію проти України, - ISW

У РФ кілька джерел випустили неперевірені заяви про те, що співробітники ФСБ нібито затримали громадян України за підозрою у плануванні "терористичних актів" у Свердловській, Московській та Брянській областях.

На тлі цих повідомлень російські військові блогери посилили риторику, звинувачуючи Україну в тому, що вона нібито є "терористичною державою", закликаючи російську владу посилити "контррозвідувальні" процедури, а також офіційно оголосити Україну терористичною країною.

Аналітики зазначають, що заяви про нібито підготовку підривної діяльності в Росії узгоджуються з ширшою спробою встановити інформаційні умови для відповіді на спроби України офіційно оголосити Росію терористичною державою, особливо після нещодавніх масованих атак на критично важливі об'єкти української інфраструктури та житлові райони.

Крім того, на думку експертів, російська влада також може створювати умови для виправдання подальших масованих ударів по українських тилах.

Кремль також може створювати умови для фальшивих нападів на Росію, які будуть видаватися, за терористичні акти, вчинені Україною, попереджають аналітики.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, рано чи пізно вільний світ має визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Нещодавно Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм.

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