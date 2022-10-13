РФ в попытке избежать обвинений в терроризме запустила новую операцию против Украины, - ISW

В РФ несколько источников выпустили непроверенные заявления о том, что сотрудники ФСБ якобы задержали граждан Украины по подозрению в планировании "террористических актов" в Свердловской, Московской и Брянской областях.

На фоне этих сообщений российские военные блогеры усилили риторику, обвиняя Украину в том, что она якобы является "террористическим государством", призывая российские власти усилить "контрразведывательные" процедуры, а также официально объявить Украину террористической страной.

Аналитики отмечают, что заявления о якобы подготовке подрывной деятельности в России согласуются с более широкой попыткой установить информационные условия для ответа на попытки Украины официально объявить Россию террористическим государством, особенно после недавних массированных атак на критически важные объекты украинской инфраструктуры и жилые районы.

Кроме того, по мнению экспертов, российская власть также может создавать условия для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам.

Кремль также может создавать условия для фальшивых нападений на Россию, выдаваемых за террористические акты, совершенные Украиной, предупреждают аналитики.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Недавно Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма.

Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм.

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