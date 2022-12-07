РФ спокушає передишкою в боях, але ніяких компромісів. Зеленський заявив про незмінність цілей України

Україна та вільний світ не мають змінювати свої цілі на тлі заяв РФ щодо переговорів, яка бажає "передишки". Агресор має програти війну і понести за це всю відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards.

"Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка", - заявив Зеленський.

Президент акцентував, якщо Росія почувається загнаною в кут, то вона повинна звинувачувати лише себе.

"Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях. Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії. Той, хто почав неспровоковану та злочинну війну, повинен програти й понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки", - підкреслив Зеленський.

Він підсумував, будь-який "інший варіант", окрім української перемоги, буде помилкою і це треба чесно визнавати.

Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Додамо, після неодноразових заяв Кремля щодо "діалогу" у Британії застерегли, що російський диктатор Володимир Путін може використовувати переговори для переозброєння.

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