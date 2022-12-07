РФ соблазняет передышкой в боях, но никаких компромиссов. Зеленский заявил о неизменности целей Украины

Украина и свободный мир не должны изменять свои цели на фоне заявлений РФ о переговорах, которая просто желает "передохнуть". Агрессор должен проиграть войну и понести за это всю ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского, во время выступления на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards.

"Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была допущена историческая ошибка", - заявил Зеленский.

Президент акцентировал, если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя.

"Украина и свободный мир точно не должны менять свои цели и обменивать на какие-то компромиссы свои ценности, если диктатура боится признать ошибку и соблазняет передышкой в боях. Мы должны полностью защитить свободу и гарантировать безопасность нашей демократии. Тот, кто начал неспровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он подытожил, что любой "другой вариант", кроме украинской победы, будет ошибкой и это нужно честно признавать.

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Поскольку Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Добавим, после неоднократных заявлений Кремля по поводу "диалога" в Британии предостерегли, что российский диктатор Владимир Путин может использовать переговоры для перевооружения.

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