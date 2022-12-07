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В НАТО закликали готуватися до тривалих складних відносин з Росією, навіть після війни

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Брюссель, Середа 07 грудня 2022 11:45
В НАТО закликали готуватися до тривалих складних відносин з Росією, навіть після війни Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Захід має бути готовим до тривалих складних відносин з Росією. Навіть завершення війни в Україні не нормалізує це автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на заході Global Boardroom, передає Bloomberg.

"НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу. Коли ця війна (в Україні - ред.) закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з РФ", - сказав він.

Також під час своєї заяви генсек НАТО зауважив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Нагадаємо, раніше в Британії застерегли від відновлення відносин з Росією. Там вважають, що це було б катастрофою для всієї євроатлантичної безпеки.

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