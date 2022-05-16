РФ специально стреляла по домам Харькова. Признание оккупанта, захваченного в плен

Российские военные намеренно били в многоэтажки в Харькове. Дома не были случайной целью захватчиков.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на видео допроса пленника, которого украинские защитники захватили во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова, передает РБК-Украина.
Так, по словам командира отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома - враг специально стрелял по гражданским объектам.
"Ближайший к Циркунам район Харькова - Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от рашистов", - говорится в сообщении СБУ.
По данным спецслужбы, сам пленник, якобы не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" своей и украинской артиллерии.
Также он сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирных харьковчан.
Как сообщалось, число обстрелов Харькова известно уменьшилось, хотя РФ продолжает наносить удары по городу. За сутки, 15 мая, агрессор попадал в Шевченковский район и Салтовку, четверо раненых.
Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.
Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.
Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.
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