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В РФ сообщили о выполнении плана строительства "Северного потока-2"

Новости » Политика    17.09.2019 - 15:10
В РФ сообщили о выполнении плана строительства "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Строительство газопровода завершено на 81%

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" завершено на 81%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что компания "Газпром" уложила 1989 км газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокладывающее трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря судно Solitaire в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода. Сообщается, что проект реализуется по графику, и они все еще надеются получить разрешение от Дании до того, как Solitaire войдет в ее воды.

Также сообщалось, что Украина готова к угрозам связанным со строительством газопровода "Северный поток-2". По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство понимает все угрозы для Украины, связанные со строительством российского газопровода "Северный поток-2".


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