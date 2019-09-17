Словакия считает "Северный поток-2" ненужным и политически вредным

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

По словам Лайчака, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему дальше будут использовать

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что "Северный поток-2" ненужный и политически вреден. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию BBC.

Сообщается, что Словакия поддерживает Украину и готова и в дальнейшем поддерживать украинскую транзитную систему.

"Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически ненужным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот Северный поток-2 будет открыт, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему дальше использовали, потому что иначе было бы совсем нелогично. Зачем нам уходить от того, что в нас есть, что работает хорошо и вместо того, чтобы вкладывать деньги во что-то новое? Если "Северный поток-2" станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", - говорит Лайчак.

Также он добавил, что важно и то, чтобы не было никаких сомнений о надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестициях, обновлениях и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину.

Напомним, глава ОБСЕ считает формулу Штайнмайера наиболее уместной для выполнения Минске. По его словам, есть все компоненты для этого процесса. По его словам для "формулы Штайнмайера" есть политический формат - Нормандский формат, есть исполнительные элементы - двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщает РБК-Украина, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.