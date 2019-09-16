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"Северный поток-2" приближается к границе Дании

Новости » Политика    16.09.2019 - 23:58
"Северный поток-2" приближается к границе Дании
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

В консорциуме по строительству газопровода все еще надеются получить разрешение Копенгагена

Прокладывающее трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря судно Solitaire в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мы движемся в направлении датской границы, а затем рассчитываем на продолжение проекта от датской границы в Германию", - рассказал капитан Solitaire Кенни Хоубен.

Как отмечает агентство, в консорциуме по "Северном потоку-2" ему заявили,что проект реализуется по графику, и они все еще надеются получить разрешение от Дании до того, как Solitaire войдет в ее воды.

По словам представителя "Северного потока-2" Ульриха Лиссека, в диалоге с Энергетическим агентством Дании "серьезных рисков или проблем не возникло".

Агентство отмечает, что любая задержка строительства трубопровода длиной 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie.

Напомним, в августе сообщалось, что по требованию Дании проект газопровода "Северный поток-2" могут отложить на 8 месяцев, что приведет к значительным финансовым затратам - около 660 млн евро.

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