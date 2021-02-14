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В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2"

Автор: Игорь Литвиненко

Российский газопровод "Северный поток-2" реализован более чем на 95%. В России уверен, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции со стороны США.

Об этом заявил вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак, передает ТАСС.

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По его словам, проект "Северный поток-2" реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России.

"Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект", - сказал Новак.

Он добавил, что в проекте заинтересованы европейские страны и компании.

"Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - отметили в РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что "Северный поток-2" рассчитывают достроить в водах Дании к концу апреля.

Также сообщалось, что "Газпром" планирует запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году.

Отметим, днями стало известно, что компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" на следующей неделе.

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Новости Украины Александр НовакСеверный поток-2
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