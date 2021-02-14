В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2"

По его словам, проект "Северный поток-2" реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России.

"Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект", - сказал Новак.

Он добавил, что в проекте заинтересованы европейские страны и компании.

"Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - отметили в РФ.