У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2"

За його словами, проект "Північний потік-2" реалізується в першу чергу іноземними компаніями, які зацікавлені в поставках газу з Росії.

"Компанією "Газпром" створено спільне підприємство, яке практично вже більш ніж на 95% реалізував цей проект", - сказав Новак.

Він додав, що в проекті зацікавлені європейські країни і компанії.

"Ми впевнені, що попри ті деструктивні підходи, які ми спостерігаємо з боку Сполучених Штатів Америки, які, звичайно ж, у свою чергу, затягують реалізацію цього проекту, він буде добудований", - зазначили в РФ.