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В РФ сообщили, будут ли поставлять газ через Украину после запуска "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

В России сообщили о продолжении поставок российского газа через Украину. Это будет продолжаться, пока действуют контакты.

Об этом сказал в интервью "РИА Новости" директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, у РФ нет задачи приостановить поставку газа через Украину.

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров в Украине", - заявил он.

Также Биричевский сообщил, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

По его словам, "Северный поток-2" является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.

"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - сказал Биричевский.

Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако, со следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.

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