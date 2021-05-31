В РФ сообщили, будут ли поставлять газ через Украину после запуска "Северного потока-2"

По его словам, у РФ нет задачи приостановить поставку газа через Украину.

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров в Украине", - заявил он.

Также Биричевский сообщил, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

По его словам, "Северный поток-2" является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.

"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - сказал Биричевский.