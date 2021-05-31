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У Росії повідомили, чи постачатимуть газ через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії повідомили про продовження поставок російського газу через Україну. Це буде продовжуватися, поки діють контакти.

Про це сказав в інтерв'ю "РИА Новости" директор Департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Біричевський.

За його словами, у РФ немає завдання призупинити постачання газу через Україну.

"Зараз контракт діє, а далі будуть переговори "Газпрому" і їх партнерів в Україні", - заявив він.

Також Біричевський повідомив, що якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам.

За його словами, "Північний потік-2" є суто економічним проектом, а щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.

"І ці поставки через Україну будуть тривати до тих пір, поки будуть діяти відповідні контракти", - сказав Біричевський.

Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.

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