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ФСБ России предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции

Новости » Общество    01.07.2019 - 01:25
ФСБ России предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции
Иллюстративное фото (twitter.com/usuprun)

Украинцы настаивают, что они военнопленные

Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции. Об этом сообщила в Twitter исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она напомнила, что украинцы в российском суде настаивают, что они военнопленные.

"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", - написала Супрун.

ФСБ России предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции

Ранее сообщалось, что следственное управление ФСБ России проводит завершающий этап следственных действий в отношении военнопленных украинских моряков. В течение текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков.

РБК-Украина писало, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

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