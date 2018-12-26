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РФ провела следственные действия уже с 22 украинскими моряками, - Денисова

Новости » Общество    26.12.2018 - 18:15
РФ провела следственные действия уже с 22 украинскими моряками, - Денисова
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

На завтра запланированы следственные действия по двум раненым морякам

В России проведены следственные действия уже с 22 незаконно задержанными военными украинскими моряками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Денисова получила актуальную информацию относительно украинских военнопленных от Николая Полозова, координатора адвокатской группы защиты украинских моряков.

По его словам, на сегодня следственные действия проведены уже с 22 военными моряками. Все они под протокол признали себя военнопленными и согласно Женевской конвенции отказались давать какие-либо показания.

Также отмечается, что до конца этой недели адвокаты посетят двух других моряков. В частности, уже завтра, 27 января, запланированы следственные действия относительно раненых Андрея Артеменко и Андрея Эйдера, которые сейчас находятся в СИЗО № 1 "Матросская тишина".

Во время встреч с военнопленными моряками, адвокаты проинформировали подзащитных о возможном психологическом давлении со стороны оперативников ФСБ и сокамерников.

Полозов отметил, что во время запланированной встречи с руководителем следственной группы ФСБ РФ повторно будет поднимать вопрос предоставления права на телефонные звонки и свидание для всех моряков.

Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в СИЗО еще пятерых незаконно задержанных Россией украинских военных моряков. Таким образом, "суд" в Крыму отказал в апелляции всем 24 украинским военным, захваченных 25 ноября у берегов аннексированного Крыма.​

Украина просит принять меры из-за поставок итальянского оборудования в Крым "Суд" в Крыму оставил под арестом еще пятерых украинских моряков
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