РФ провела слідчі дії вже з 22 українськими моряками, - Денісова

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

На завтра заплановані слідчі дії по двом пораненим морякам

У Росії проведені слідчі дії вже з 22 незаконно затриманими військовими українськими моряками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Денісова отримала актуальну інформацію щодо українських військовополонених від Миколи Полозова, координатора адвокатської групи захисту українських моряків.

За його словами, на сьогодні слідчі дії проведені вже з 22 військовими моряками. Всі вони під протокол визнали себе військовополоненими та відповідно до Женевської конвенції відмовилися давати будь-які свідчення.

Також зазначається, що до кінця цього тижня адвокати відвідають двох інших моряків. Зокрема, уже завтра, 27 січня, заплановані слідчі дії щодо поранених Андрія Артеменка і Андрія Эйдера, які зараз знаходяться в СІЗО № 1 "Матроська тиша".

Під час зустрічей з військовополоненими моряками, адвокати поінформували підзахисних про можливий психологічний тиск з боку оперативників ФСБ і співкамерників.

Полозов зазначив, що під час запланованої зустрічі з керівником слідчої групи ФСБ РФ повторно буде піднімати питання надання права на телефонні дзвінки та побачення для всіх моряків.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у СІЗО ще п'ятьох незаконно затриманих Росією українських військових моряків. Таким чином, "суд" у Криму відмовив в апеляції всім 24 українським військовим, захоплених 25 листопада біля берегів анексованого Криму.