РФ приховує дані про стан здоров'я полонених моряків, - ВМС

Ілюстративне фото (facebook.com navy mil.gov.ua)

У ВМС звертають увагу на те, що діагноз поранених взагалі не зазначається

Командування Військово-морських сил ЗСУ не має достовірної інформації про стан здоров’я поранених українських військових моряків, яких Росія захопила у полон у ході атаки у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook ВМС.

У ВМС підкреслюють, що так звані "медичні довідки" від РФ оформлені неналежним чином: без дати та реєстраційного номеру.

"У Командуванні Військово-морських сил ЗС України до цього часу немає достовірної інформації про стан здоров’я поранених українських військових моряків, захоплених у полон Російською Федерацією в районі Керченської протоки. Так звані "медичні довідки", що надходять до органу військового управління від країни-агресора, оформлені неналежним чином, не мають ні дати, ні реєстраційного номеру, тому не можуть вважатися офіційними документами", - сказано у повідомленні.

У ВМС звертають увагу на те, що діагноз поранених взагалі не зазначається.

"Очевидно має місце намагання затягнути час, щоб приховати докази. Незалежних лікарів до захисників України не допускають, тому неможливо визначити реальний стан здоров'я військовополонених", - вказано у повідомленні.

Крім того, зазначається, що представники РФ продовжують нахабні дії у бік захоплених військових.

"Продовжуються нахабні дії у бік захоплених військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України. Надіслані волонтерами костюми, які 2 доби виготовлялися для кожного військового моряка, було значно пошкоджено, відірвано навіть капюшони", - додали у ВМС.

Нагадаємо, посли НАТО закликали Росію відпустити українських моряків і утриматися від ескалації.

РБК-Україна також писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про підготовку Україною нового проходу військових кораблів через Керченську протоку.

Додамо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час зустрічі з головою Верховної ради Андрієм Парубієм поінформував, що обговорив питання захоплення РФ українських моряків з представниками ЄС і НАТО.