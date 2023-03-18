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РФ здійснює варварські звірства в Україні: Британія про ордер на арешт Путіна

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Нью Йорк, Субота 18 березня 2023 05:00
РФ здійснює варварські звірства в Україні: Британія про ордер на арешт Путіна Фото: Британія позитивно оцінила рішення про ордер на арешт Путіна (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Винні за військові злочини армії РФ в Україні мають бути справедливо покарані. Британія позитивно оцінила рішення Міжнародного карного суду про ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

"Сьогоднішня заява Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для забезпечення притягнення винних до відповідальності, під час війни було скоєно варварські звірства, у тому числі проти дітей", - заявив заступник постпреду Британії в ООН Джеймс Каріукі.

На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку він також наголосив, що Британія повністю віддана справі притягнення Росії до відповідальності за її незаконні дії в Україні.

Раніше повідомляли, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв військові злочини.

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