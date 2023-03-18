РФ здійснює варварські звірства в Україні: Британія про ордер на арешт Путіна

Винні за військові злочини армії РФ в Україні мають бути справедливо покарані. Британія позитивно оцінила рішення Міжнародного карного суду про ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН .

"Сьогоднішня заява Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для забезпечення притягнення винних до відповідальності, під час війни було скоєно варварські звірства, у тому числі проти дітей", - заявив заступник постпреду Британії в ООН Джеймс Каріукі.

На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку він також наголосив, що Британія повністю віддана справі притягнення Росії до відповідальності за її незаконні дії в Україні.