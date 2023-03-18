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РФ совершает варварские зверства в Украине: Британия об ордере на арест Путина

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Нью-Йорк, Суббота 18 марта 2023 05:00
РФ совершает варварские зверства в Украине: Британия об ордере на арест Путина Фото: Британия положительно оценила решение об ордере на арест Путина (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Виновные за военные преступления армии РФ в Украине должны быть справедливо наказаны. Британия положительно оценила решение Международного уголовного суда об ордере на арест Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН .

"Сегодняшнее заявление Международного уголовного суда является важным шагом для обеспечения привлечения виновных к ответственности, во время войны были совершены варварские зверства, в том числе против детей", - заявил заместитель постпреда Британии в ООН Джеймс Кариуки.

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке он также подчеркнул, что Британия полностью отдана делу привлечения России к ответственности за ее незаконные действия в Украине.

Ранее мы сообщали, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что Путин явно совершил военные преступления.

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