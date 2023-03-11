РФ скликала Радбез ООН для обговорення "русофобії". Кислиця різко відреагував

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи"", - пише Кислиця.

Коментуючи абсурдність такої "повістки" країни-агресора для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.

"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - резюмує дипломат.

Пост у мережі Кислиця супроводжував відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують..."

Відео: Кислиця відреагував на цинічну скаргу РФ до Ради безпеки ООН про "русофобію"