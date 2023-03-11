РФ созвала Совбез ООН для обсуждения "русофобии". Кислица резко отреагировал

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса"", - пишет Кислица.

Комментируя абсурдность подобной "повестки" страны-агрессора для созыва Совбеза ООН, постпред назвал случай клиническим.

"Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны", - резюмирует дипломат.

Пост в сети Кислица сопроводил видео фрагмента из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" с известными фразами одной из героинь "и тебя вылечат..."

Видео: Кислица отреагировал на циничную жалобу РФ в Совбез ООН о "русофобии"