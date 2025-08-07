РФ скинула понад 150 КАБів, найбільше штурмів - біля Покровська: карти боїв

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, противник здійснив 6 074 обстріли, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

На Покровському напрямку захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.