РФ сбросила более 150 КАБов, больше всего штурмов - возле Покровска: карты боев

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиаударов, в частности сбросил 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, противник совершил 6 074 обстрела, из них 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 073 дроны-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в целом сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка.

На Северском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.