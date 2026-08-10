ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ сбросила КАБ на Запорожье: 24 пострадавших, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка

13:38 10.08.2026 Пн
2 мин
Количество пострадавших постоянно растет
aimg Юлия Капитонова
РФ сбросила КАБ на Запорожье: 24 пострадавших, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка Фото: Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа (ivan_fedorov_zp)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

10 августа российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Запорожью.

С таким заявлением выступил глава Запорожской ОВ Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 10:53 Федоров подтвердил, что россияне совершили новое воздушное нападение на город.

"Горят автомобили, поврежден частный дом: такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Россияне сбросили управляемую авиабомбу на областной центр", - уточнил он.

Около 11:15 глава местной ОВА заявил о трех пострадавших мирных жителях.

Кроме того, стало известно, что огонь охватил несколько транспортных средств.

В 12:19 количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до четырех, в том числе помощь медиков понадобилась ребенку.

Около 13.10 Федоров подтвердил, что известно уже о 13 пострадавших в городе.

"Среди травмированных – 10-летняя девочка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении прокуратуры.

Обновлено в 13:50

Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших снова возросло.

"К сожалению, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 18 человек", - добавил Федоров.

По его словам, медики уже находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь.

Обновлено в 14:10

По состоянию на 13:53 количество пострадавших в городе достигло 24 человек. Также известно как минимум о двух пострадавших детях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали ночную атаку РФ 10 августа.

Кроме того, стало известно, что Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку.

Также мы писали, что враг уничтожил все АЗС в одной из общин Полтавщины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская область Война России против Украины
Новости
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов