РФ сбросила КАБ на Запорожье: 24 пострадавших, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка
10 августа российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Запорожью.
С таким заявлением выступил глава Запорожской ОВ Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
В 10:53 Федоров подтвердил, что россияне совершили новое воздушное нападение на город.
"Горят автомобили, поврежден частный дом: такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Россияне сбросили управляемую авиабомбу на областной центр", - уточнил он.
Около 11:15 глава местной ОВА заявил о трех пострадавших мирных жителях.
Кроме того, стало известно, что огонь охватил несколько транспортных средств.
В 12:19 количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до четырех, в том числе помощь медиков понадобилась ребенку.
Около 13.10 Федоров подтвердил, что известно уже о 13 пострадавших в городе.
"Среди травмированных – 10-летняя девочка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении прокуратуры.
Обновлено в 13:50
Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших снова возросло.
"К сожалению, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 18 человек", - добавил Федоров.
По его словам, медики уже находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь.
Обновлено в 14:10
По состоянию на 13:53 количество пострадавших в городе достигло 24 человек. Также известно как минимум о двух пострадавших детях.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали ночную атаку РФ 10 августа.
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