РФ скинула дві авібомби на Торецьк: троє людей загинули, багато поранених

"О 12:00 російська армія завдала два авіаудари по Торецьку. Тип засобів ураження, який використовували загарбники, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни влучили по об'єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Ще п'ятеро працівників двох підприємств отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Розпочато розслідування

Постраждалих віком від 33 до 54 років доправлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Оновлена інформація

Клименко повідомив, що росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька.

Окупанти скинули дві бомби на одну шахту і дві на іншу.

"Підприємство знеструмлено. Під землею перебували 32 гірники, їх уже піднято на поверхню", - написав міністр.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.

У листопаді окупанти обстріляли два райони в Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.