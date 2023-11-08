Росіяни з "Градів" і артилерії вдарили по двох районах Донецької області: є жертви
Російські війська сьогодні, 8 листопада, обстріляли два райони в Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Росіяни вбили двох людей в області
Російська армія здійснила артилерійський обстріл села Рай-Олександрівка Краматорського району. Снаряд влучив у приватне домоволодіння, 62-річна власниця якого загинула.
Під приціл військ держави-агресора потрапило і смт Північне міста Торецька. Торецька. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на власному подвір'ї жінка 59 років.
Інші наслідки ударів окупантів
Також окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району, ймовірно, з використанням РСЗВ "Град".
"Із переломом руки та струсом головного мозку 51-річного чоловіка доправили до лікарні. На момент обстрілу він перебував у гаражі", - пише прокуратура.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Крім приватних домогосподарств у зазначених населених пунктах пошкоджено багатоповерхівки, гаражі та навчальний заклад.
Розпочато розслідування
Зазначається, що розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.
Обстріли Донецької області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Так, 29 жовтня у прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських отримали поранення.
Також вчора росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу Багатир у Донецькій області. Загинуло три людини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.