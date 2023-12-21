РФ сбросила две авибомбы на Торецк: три человека погибли, много раненых

Российская армия сегодня, 21 декабря, сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибло три человека, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
"В 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне попали по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли.
Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Недавно россияне нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области.
В ноябре оккупанты обстреляли два района в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще один получил ранения.
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