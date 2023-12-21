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РФ сбросила две авибомбы на Торецк: три человека погибли, много раненых

Архивное фото: РФ сбросила две авибомбы на Торецк (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 21 декабря, сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибло три человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"В 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне попали по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. 

Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести.

Начато расследование

Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области.

В ноябре оккупанты обстреляли два района в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще один получил ранения.

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