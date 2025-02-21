РФ скинула чотири авіабомби на Костянтинівку: є жертва і поранені

Обстріли Костянтинівки

Російські війська останнім часом активно обстрілюють Костянтинівку Донецької області.

Так, росіяни масовано обстріляли Костянтинівку 20 лютого, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Крім того, російська армія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці 19 лютого. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

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