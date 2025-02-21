РФ сбросила четыре авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые

"По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке", - рассказал он.

По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы.

"Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", - добавил глава ОВА.

Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

Последствия обстрела Константиновки 21 февраля (t.me/VadymFilashkin)