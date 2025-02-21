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РФ сбросила четыре авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые

РФ сбросила четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля, есть жертва и раненые (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Есть жертва, раненые, еще один человек под завалами.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке", - рассказал он.

По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы.

"Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", - добавил глава ОВА.

Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

 

Последствия обстрела Константиновки 21 февраля (t.me/VadymFilashkin)

 

Обстрелы Константиновки

Российские войска в последнее время активно обстреливают Константиновку Донецкой области.

Так, россияне массированно обстреляли Константиновку 20 февраля, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Повреждены дома и инфраструктура.

Кроме того, российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке 19 февраля. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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