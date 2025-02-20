Росіяни масовано обстріляли Костянтинівку, щонайменше 4 загиблих (фото)

Росіяни масовано обстріляла Костянтинівку у Донецькій області, в результаті чого загинуло щонайменше чотири людини. Пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Фото: наслідки обстрілів Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin/6710) "Останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці. Залишатися там, як і на решті території області, - небезпечно", - поінформував глава ОВА.

Він повідомив, що по Костянтинівці здійснили 4 авіаудари та обстріляли зі ствольної артилерії. Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок.

Нагадаємо, що російська армія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці 19 лютого. Ворог використав шість авіабомб ФАБ-250 з УМПК (модуль планерування і корекції). У місті було пошкоджено чотири багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу, автомобілі.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що військове командування РФ у 2025 році пріоритетним завданням бачить тиск на Костянтинівку - найпівденнішу точку так званого "фортечного поясу" в Донецькій області.