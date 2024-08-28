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РФ скинула авіабомбу на село під Покровськом: загинула ціла родина

Донбас, Середа 28 серпня 2024 10:18
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РФ скинула авіабомбу на село під Покровськом: загинула ціла родина Фото: РФ скинула авіабомбу на село під Покровськом, загинула родина з дітьми (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Гурковська

Ціла родина загинула через російський удар по селу Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Загинули чотири людини, в тому числі підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

За даними слідства, 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

"Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина - 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Покровському напрямку

Російські війська продовжують активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Зокрема, за 27 серпня на фронті в Україні сталося 184 бойових зіткнень. При цьому найбільша активність РФ спостерігалася саме на Покровському напрямку.

Додамо, що РФ постійно обстрілює Покровськ і Покровський район. Наприклад, у червні окупанти вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, десятки отримали поранення.

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