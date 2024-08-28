РФ скинула авіабомбу на село під Покровськом: загинула ціла родина

Фото: РФ скинула авіабомбу на село під Покровськом, загинула родина з дітьми (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Ціла родина загинула через російський удар по селу Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Загинули чотири людини, в тому числі підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

За даними слідства, 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району. "Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина - 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники", - йдеться у повідомленні. Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).