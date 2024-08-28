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РФ сбросила авиабомбу на село под Покровском: погибла целая семья

Донбасс, Среда 28 августа 2024 10:18
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РФ сбросила авиабомбу на село под Покровском: погибла целая семья Фото: РФ сбросила авиабомбу на село под Покровском, погибла семья с детьми (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Целая семья погибла из-за российского удара по селу Измайловка Покровского района Донецкой области. Погибли четыре человека, включая подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

По данным следствия, 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.

"Средство поражения попало по частному сектору, атаковав дом. Под завалами дома погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация на Покровском направлении

Российские войска продолжают активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении. В частности, за 27 августа на фронте в Украине произошло 184 боестолкновений. При этом наибольшая активность РФ наблюдалась именно на Покровском направлении.

Добавим, что РФ постоянно обстреливает Покровск и Покровский район. Например, в июне оккупанты ударили по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер-М". В результате обстрела погибли четыре человека, десятки получили ранения.

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