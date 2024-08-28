РФ сбросила авиабомбу на село под Покровском: погибла целая семья

Фото: РФ сбросила авиабомбу на село под Покровском, погибла семья с детьми (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Целая семья погибла из-за российского удара по селу Измайловка Покровского района Донецкой области. Погибли четыре человека, включая подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

По данным следствия, 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района. "Средство поражения попало по частному сектору, атаковав дом. Под завалами дома погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", - говорится в сообщении. Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).