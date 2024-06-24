Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

Станом на 14:15 відомо про:

щонайменше 4 загиблих;

34 поранених, серед яких двоє дітей 12 та 13 років.

Зазначається, що постраждалі діти перебувають у середньому та тяжкому стані.

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники й представники міської ради.

Як розповів голова ОВА, ворог запустив по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Внаслідок удару також були зруйновані приватний будинок та пошкоджені ще 16.

Фото: росіяни обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", є загиблі та десятки поранених (t.me/VadymFilashkin)

"Це - один із найбільших ворожих ударів по цивільнім за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь", - додав він.

Ворожі обстріли по Україні

Сьогодні, 24 червня, російські терористи вдарили по цивільному об'єкту ракетою "Іскандер-К" в Одесі. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Детальніше про ситуацію можна почитати за посиланням.

Зокрема вдень, 23 червня, Росія завдала чергового удару по Харкову керованими авіабомбами.