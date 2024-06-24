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Росіяни обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", є загиблі та десятки поранених

Понеділок 24 червня 2024 15:20
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Росіяни обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", є загиблі та десятки поранених Фото: росіяни обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", є загиблі та десятки поранених (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули 4 людини, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

Станом на 14:15 відомо про:

  • щонайменше 4 загиблих;
  • 34 поранених, серед яких двоє дітей 12 та 13 років.

Зазначається, що постраждалі діти перебувають у середньому та тяжкому стані.

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники й представники міської ради.

Як розповів голова ОВА, ворог запустив по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Внаслідок удару також були зруйновані приватний будинок та пошкоджені ще 16.

Фото: росіяни обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", є загиблі та десятки поранених (t.me/VadymFilashkin)

"Це - один із найбільших ворожих ударів по цивільнім за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь", - додав він.

Ворожі обстріли по Україні

Сьогодні, 24 червня, російські терористи вдарили по цивільному об'єкту ракетою "Іскандер-К" в Одесі. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Детальніше про ситуацію можна почитати за посиланням.

Зокрема вдень, 23 червня, Росія завдала чергового удару по Харкову керованими авіабомбами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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