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РФ скинула авіабомбу на лікарню та приватні будинки у Донецькій області (фото)

Четвер 29 лютого 2024 17:05
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РФ скинула авіабомбу на лікарню та приватні будинки у Донецькій області (фото) Фото: РФ скинула авіабомбу на лікарню та приватні будинки у Донецькій області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вранці четверга, 29 лютого, скинула авіаційну бомбу КАБ-500 на житловий сектор міста Миколаївка, що у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як розповіли у відомстві, в результаті атаки РФ руйнувань зазнали 8 приватних будинків, лікарня, гараж і два цивільних авто. Також було пошкоджено газопровід та електромережі.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

На місці працювали рятувальники та всі необхідні служби. Поліція задокуметувала наслідки російського удару.

Фото: РФ скинула авіабомбу на лікарню та приватні будинки у Донецькій області (t.me/mvs_ukraine)

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Російські війська обстріляли центр Куп'янська 28 лютого, використавши авіабомби. Загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Також російські війська обстріляли Курахове Покровського району Донецької області. Пошкоджено місцеву рятувальну частину.

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